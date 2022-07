Alerte au greenwashing : 10 marques qui nous promettent du plastique prétendument "respectueux de la planète"

Publié par l'ONG anglaise "Changing Markets Foundation", le rapport épingle dix firmes multinationales accusées de verser dans le greenwashing en diffusant des messages publicitaires trompeurs visant à véhiculer l'idée que la fabrication de leurs produits a été pensée pour lutter contre la pollution plastique.

"L'industrie est heureuse de se vanter d'avoir des références vertes avec peu de substances d'un côté tout en continuant à perpétuer la crise du plastique de l'autre", explique au journal The Guardian George Harding-Rolls, directeur de campagne de la fondation Changing Markets.

"Nous dénonçons l'écoblanchiment afin que le monde puisse constater que l'action volontaire a donné naissance à un marché saturé de fausses allégations."

L'étude donne des exemples très concrets. Elle cite notamment la marque de vêtements Skims de Kim Kardachian et ses sous-vêtements compostables garantis "sans plastique". Pourtant, en regardant l'étiquette de plus près, on aperçoit en petits caractères que le produit contient du polyéthylène basse densité, soit un plastique de type 4 (LDPE).