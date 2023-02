“Alerte au crack à Paris” : enquête sur une drogue dévastatrice

La consommation de crack est un fléau qui continue de s’étendre à travers les villes. Ainsi, Bruxelles n’est pas épargnée par ce dérivé de la cocaïne. Le reportage de Marc de la Villardière et Clément Dudouet permet alors de mieux appréhender ses dangers et ses répercussions sur diverses personnes. Surnommée la drogue du pauvre au vu de son tarif moindre face à d’autres produits du genre, le crack voit sa consommation exploser, notamment en région parisienne. On dénombre ainsi 15.000 usagers quotidiens, un chiffre qui ne fait qu’augmenter selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies.