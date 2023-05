Alerte arnaque : une fausse page Facebook Pairi Daiza piège les visiteurs

Cette fausse page Facebook de Pairi Daiza rassemblait près de 7000 followers, très loin bien sûr des 700.000 de la page officielle mais suffisant pour que certains se fassent avoir. Le montant extorqué ne dépasse pas souvent la soixantaine d’euros. Mais Pairi Daiza l’assure : "On ne demandera jamais de coordonnées bancaires via les réseaux sociaux. Les seules pages Facebook officielles sont : Pairi Daiza, Pairi Daiza NL, Pairi Daiza (officiel) Photos & Créations et la page shopping at Pairi Daiza".

Les responsables du parc Pairi Daiza ont signalé l’existence de cette fausse page à Facebook pour la faire supprimer.