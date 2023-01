Aleksandar Mitrovic piège Wout Faes et poursuit sa saisissante série

Mardi soir, Fulham a pris le meilleur sur la pelouse de Leicester City (0-1) lors de la 19e journée de Premier League, le championnat anglais de football. Wout Faes, Timothy Castagne et Youri Tielemans étaient titulaires pour les Foxes, mais c'est un autre ancien de Pro League qui a fait mouche.

A la 18e minute, Aleksandar Mitrovic, passé à Anderlecht entre 2013 et 2015, s'est caché dans le dos de Faes et a surgi sur un excellent centre distillé par Willian (oui oui, le Brésilien évolue toujours en Premier League). Soit le 11e but en 15 apparitions cette saison de l'attaquant serbe de 28 ans, quatrième meilleur buteur du championnat derrière Erling Haaland (Manchester City, 21 buts), Harry Kane (Tottenham, 13) et Ivan Toney (Brentford, 12).

Mitrovic a tenté le plus grand nombre de frappes en Premier League durant cet exercice (65). Il est aussi, jusqu'ici, le joueur qui a remporté le plus grand nombre de duels aériens cette saison (69). La saison dernière, en Championship, il avait scoré à 43 reprises... en 44 matches de championnat. Saisissant ! Vu sa forme actuelle, on se dit que son nom doit circuler sur plusieurs fiches de scouting durant ce mercato hivernal.

Eliminé en phase de groupes de la Coupe du monde avec la Serbie, il avait tout de même planté deux buts, contre le Cameroun et la Suisse. Quand on vous disait qu'il tient la forme de sa vie.