Alejandro Valverde : "Van Aert est le favori numéro un pour la victoire à Liège-Bastogne-Liège"

Alejandro Valverde vit à 41 ans sa dernière saison dans le peloton professionnel. L’Espagnol au palmarès long comme le bras profite de sa dernière tournée ardennaise, lui qui y a si souvent brillé. Dans une interview à la DH, Valverde s’est livré sur ces courses qu’il aime tant et plus particulièrement sur Liège-Bastogne-Liège, qu’il a remporté à quatre reprises : "Je ne dirais pas que c’est la plus belle, mais que je suis tombé amoureux d’elle dès ma première participation en 2005. À 15 kilomètres de l’arrivée, je faisais partie du groupe d’échappés, puis je me suis fait lâcher et j’ai perdu un quart d’heure. Mais malgré cette défaillance, j’ai compris que je l’aimais bien. Elle me convient bien".

Pourtant, ce sont les pentes du Mur de Huy sur la Flèche Wallonne qu’il a le plus souvent dompté, à cinq reprises, dont 4 succès consécutifs. Mais le charme de la Doyenne est supérieur à celui de la Flèche : "Même si j’ai plus de victoires à Huy, Liège a quelque chose de plus. C’est un monument. Je parviens à profiter de sa beauté pendant la course".

Et pour son ultime Liège-Bastogne-Liège, Alejandro Valverde voit bien un Belge s’imposer, en la personne de Wout van Aert. Pourtant, le Belge sort tout juste du covid et n’a rajouté la Doyenne que suite à son forfait sur l’Amstel Gold Race. Il faut dire que le champion de Belgique a réalisé un gros numéro le week-end dernier sur Paris-Roubaix, finissant deuxième. Le champion du monde 2018 en fait donc son favori : "Je l’adore. Il est hors catégorie et peut gagner presque partout. Pour moi, il a toutes ses chances dimanche. Je dirais même qu’il est le favori n°1 pour la victoire à Liège-Bastogne-Liège".

Réponse ce dimanche au terme des 257km de la Doyenne.