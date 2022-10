Alejandro Valverde sous le charme de Remco Evenepoel : "C’est le meilleur coureur du monde, il est de loin supérieur aux autres"

Alejandro Valverde, légende du cyclisme et néo-retraité, était de passage à Singapour ce week-end pour disputer le Tour de France Critérium (remporté par Jonas Vingegaard devant Chris Froome et Vincenzo Nibali). Avant de définitivement raccrocher le vélo, l’Espagnol de 42 ans a confié aux médias présents sur place qui était le meilleur coureur du monde. Et entre Remco Evenepoel et Tadej Pogacar, "Bala" a fait son choix.

"Pour moi, en ce moment, c’est Evenepoel le meilleur", a déclaré Valverde, visiblement fan du prodige belge, à Cyclingnews. "Tadej Pogacar est exceptionnel mais Remco fait des choses qui surprennent tout le monde. Il est de loin supérieur aux autres. Donc selon moi, c’est le meilleur coureur du monde en ce moment, et de loin. Être champion du monde aussi jeune et gagner également La Vuelta, Liège-Bastogne-Liège et la Clasica San Sebastián… c’est impressionnant".