Alejandro Valverde, en grande forme avant ses adieux au Tour de Lombardie : "Je devrais peut-être continuer, non ?"

Alejandro Valverde, 42 ans, fera ses adieux au peloton professionnel samedi, sur les routes du Tour de Lombardie.

L'Espagnol, qui vient d'enchaîner plusieurs excellents résultats en Italie (deuxième de la Coppa Agostoni, quatrième du Tour d'Emilie, troisième des Tre Valli Varesine), en vient même à se demander s'il ne repartirait pas pour une saison... avant de très rapidement faire marche arrière !

"Je me sens vraiment bien pour le moment, aussi bien qu'il y a dix ans !, a annoncé Alejandro Valverde en conférence de presse ce jeudi, à deux jours de sa dernière apparition en course. Pour l'instant, je joue avec les meilleurs, je me demande si je ne devrais pas continuer ma carrière... Mais non, c'est mieux de la terminer de cette manière !"

Cinquième de l'édition 2021 remportée par Tadej Pogacar, le quadruple vainqueur de Liège-Bastogne-Liège n'a jamais réussi à s'imposer en Lombardie. Son meilleur résultat là-bas ? Une deuxième place, en 2013 et en 2014. Sa onzième et ultime tentative sera-t-elle la bonne ?

"Le Tour de Lombardie a souvent été ma dernière course de la saison, et c'est une épreuve que j'affectionne, a repris l'Espagnol, dont les propos sont retranscrits sur la version espagnole du site d'Eurosport. Au vu de ma condition, pourquoi ne pas imaginer gagner et terminer ma carrière sur une victoire ? Mais je sais que ce sera difficile, il faut aussi rester les pieds sur terre..."