Alejandro Meerapfel, victime d’un malaise, meurt en pleine représentation avec la Cappella Mediterranea

Ce vendredi soir, dans le cadre du Festival baroque dans l’Abbaye d’Ambronay dans l’Ain, l’ensemble Cappella Mediterranea et le Choeur de chambre de Namur étaient sous la direction du chef argentin Leonardo García Alarcón, lorsque le baryton Alejandro Meerapfel a été pris d’un malaise. Pendant sa seconde intervention, le baryton s’est subitement effondré sur scène, laissant sous le choc ses collègues et le public présent. Les secours n’ont pas pu ranimer Alejandro Meerapfel. Le spectacle, qui était diffusé par France Télévisions, a immédiatement été interrompu.

Une demande de soutien psychologique a été faite pour les autres musiciens et artistes qui se produisaient avec lui.

Leonardo Garcia Alarcon a publié sur ses réseaux sociaux un message fort, témoignant d’une relation profonde entre Alejandro Meerapfel et lui : "Alejandro était un ange sur terre. Avant le concert, son sourire et sa bonne humeur ont rempli les âmes de toute l’équipe artistique et du Festival. Il va nous manquer mais il sera avec nous pour toujours."