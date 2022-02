Alec offre un moment de grâce au public de The Voice Belgique lors des K.O. !

Alec avait fait fureur aux Blind Auditions avec sa reprise d'"Indigo Night" de Tamino. Après avoir récolté 4 buzz, le jeune étudiant de l’IMEP avait décidé d’intégrer l’équipe de BJ Scott. Pour préparer sa prestation sur la scène des K.O., sa coach a fait appel à Axel Bauer, auteur-compositeur-interprète et guitariste de renom. Alec a donc pu compter sur les conseils de deux grands artistes lors de son coaching. Pour affronter Marie et Mathieu sur la scène des K.O., Alec a décidé d’interpréter "Hold Me While You Wait" de Lewis Capaldi. Face aux quatre coachs, le candidat a offert un moment suspendu au public et aux téléspectateurs. Il a su se démarquer de ses adversaires en interprétant son titre avec grâce. BJ Scott a donc souhaité continuer l’aventure à ses côtés. Direction les lives de The Voice Belgique !