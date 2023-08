Alec Mansion : "Aujourd'hui, il y a moins de liberté et de folie"

Alec Mansion est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

Le chanteur parle du rôle de l'argent dans sa vie : "Il ne faut pas nier que l'avoir permet de faire des choses. Cela doit être lié à une liberté pour faire ce qu'on veut. L'argent n'est pas quelque chose qui m'angoisse ou qui me motive. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir pour pouvoir réaliser."

Alec Mansion revient sur la période où il a rencontré un psychanalyste : "Il y a quelques années, j'ai rencontré un psychologue qui était aussi psychanalyste. Je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus mal que moi. C'est moi qui était en train de l'aider. J'ai beaucoup appris sur moi en voyant ses problèmes à lui. J'ai arrêté par la suite car c'était trop cliché."

L'interprète de "C'est l'amour" évoque les années 80 : "J'en ai parlé avec Lio. Il y a un parallèle à faire entre les années 80 et aujourd'hui. On est dans une période où l'actualité est assez difficile, il y a quelque chose d'anxiogène. Du coup, les chansons des années 80 sont à l'inverse de cette période avec des paroles légères, c'est pour ça que cela fonctionne toujours. Aujourd'hui, il y a moins de liberté et de folie."

