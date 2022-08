Alec, gagnant de The Voice, interprète "I see fire" d’Ed Sheeran en live dans Le 8/9

Alec, gagnant de la saison 10 de The Voice Belgique, était l’invité du 8/9. Quatre mois après sa victoire, Alec annonce qu’il est enfin libéré de tous ses engagements et qu’il peut désormais se consacrer à 100% à son projet musical.

Après avoir remporté la saison 10 The Voice Belgique il y a quatre mois, Alec se consacre désormais entièrement à son projet. Il a commencé il y a deux, trois mois à travailler sur un projet de single, plusieurs maquettes plus tard, il annonce que son single sortira au plus tard en avril 2023. Son projet se développe bien et plusieurs titres sont prêts mais le jeune talent souhaite prendre le temps de choisir le bon morceau pour son premier single.

Pour sa première reprise dans Le 8/9, Alec a choisi de reprendre un titre qu’il connaît bien et avec lequel il a envoûté les coachs lors des lives de la dixième saison de The Voice Belgique, I see fire de Ed Sheeran.