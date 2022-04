Alec, gagnant de The Voice Belgique : "Sa tendresse a dû être communicative" selon BJ Scott

Timbre de velours et quelque peu nasillard totalement atypique, Alec Golard a surmonté sa timidité pour s’épanouir totalement sur scène et face aux médias.

Pour le Brabançon, originaire de Mont-Saint-Guibert, cette évolution, il la doit à la production, à sa coach et à tous les musiciens qui l’ont entouré pendant cette aventure. "Ce n’est que du plaisir de travailler avec des gens aussi professionnels" assure-t-il.

Pour autant, Alec n’était pas un novice dans la musique. Étudiant en chant pop à l’IMEP, il a surtout été confronté pour la première fois à l’industrie musicale. Il révèle d’ailleurs les raisons de sa participation à The Voice Belgique : "Je l’ai fait non seulement déjà pour apprendre, prendre de l’expérience et engranger un maximum d’informations. Mais c’était aussi une sorte d’état des lieux je pense : savoir où j’en suis, si c’est ce que j’ai vraiment envie de faire, si c’est vraiment le milieu qui me fait vibrer ? J’ai ma réponse".