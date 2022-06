Alec, gagnant de The Voice Belgique 10, interprète en live "Perfect" d’Ed Sheeran

Quelque temps après son sacre, Alec, gagnant de la saison 10 de The Voice Belgique se remémore la soirée qui a bouleversé sa vie…

"On n’avait pas de visibilité sur les jauges et le public a commencé à crier avant que Maureen puisse annoncer le vainqueur. En tant que talent, on ne pouvait pas se retourner, on voyait juste le public hurler et on se demandait : "Ils crient pour qui"? Du coup, pensant avoir perdu, je me suis retourné vers Valentine en lui disant : " Félicitations c’est trop cool pour toi", et là elle me dit : "Mais c’est toi"! C’était le bazar dans ma tête".