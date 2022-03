Alec et Roxane de The Voice Belgique gardent les pieds sur terre : "On reste humain malgré l’aventure"

Roxane et Alec ont déjà marqué l’aventure The Voice Belgique par leurs blind et KO qui ont mis presque tout le monde d’accord.

La talent de Black M avait récolté 4 buzz sur When Love Takes Over. Elle se souvient particulièrement de ce moment intense : "Au premier fauteuil, j’ai eu une montée d’émotion, j’avais envie de pleurer et je me suis dit : 'Non pas maintenant' et je suis repartie après dans ma folie, dans le côté festif. J’ai pensé : 'Ca y est, c’est mon moment'. Puis après j’ai vu les trois autres coachs se retourner et c’était dingue".

Elle a ensuite séduit son coach sur sa reprise de Je t’aime de Lara Fabian aux KO. Celle qui est originaire de l’île de la Réunion a conscience que son parcours peut néanmoins s’arrêter à tout moment. "On se prépare parce que notre team à nous on a beaucoup de soutien entre nous, on mange avec eux, fait des repets avec eux. Savoir qu’un d’eux va partir cela fait quand même bizarre. On reste humain malgré l’aventure" confie-t-elle.