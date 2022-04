Alec est le grand gagnant de la saison 10 de The Voice Belgique

Après les Blind Auditions, les K.O., et enfin les lives, le verdict vient de tomber : c’est Alec qui remporte la grande finale de The Voice Belgique - saison 10. Le finaliste de BJ Scott a définitivement conquis le cœur des téléspectateurs lors de cette saison anniversaire.

Alec est le grand gagnant de The Voice Belgique saison 10 ! Avec 58% des votes, le public s’est mobilisé en masse pour le jeune chanteur originaire du Brabant Wallon qui succède à Jérémie Makiese, aussi coaché par BJ Scott. A 22 ans, ce jeune étudiant en musique n'a cessé, au cours des primes, d’impressionner sa coach, et de séduire le public par des prestations dignes des plus grands chanteurs !

En tant que "The Voice 2022", Alec remporte un contrat avec Universal Music et un chèque de 10.000€.

Pour convaincre le public, le Talent a d’abord chanté "Human" de Rag'n'Bone Man, avant de partager la scène avec sa coach sur "You've got a friend" de James Taylor. Il a également eu l’occasion de chanter en compagnie de Slimane, coach d'honneur de la finale, et de réinterpréter le titre qui a marqué son aventure.