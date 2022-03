Aldous Harding : Chris de la trentaine

A priori, un album qui s'ouvre avec un morceau intitulé "Ennui", c'est mauvais signe... Sous ce mot français chargé de sous-entendus neurasthéniques, Aldous Harding s'offre pourtant une entrée en matière pleine de langueur et de magie. À l’aise dans les aigus, facile dans les graves, sa voix d'ange se déplace de nouveau sur la ligne du temps avec un grain de fantaisie qui, forcément, interpelle et déstabilise. Différents des albums précédents, le nouveau "Warm Chris" pourrait passer pour un disque mature et assouvi. À l'autopsie, toutefois, l'ouvrage se révèle bien plus complexe et mystérieux, toujours sur la brèche, entre assurance et vulnérabilité, instants de lucidité et craquage total. Élégant, parfois introspectif et faussement mélancolique, ce quatrième album confirme les talents d’une personnalité à part.