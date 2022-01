Aldi rappelle des saucisses de poulet surgelées

Aldi procède au rappel de saucisses de poulet surgelées vendues en sachet d’un kilo sous la marque "Tupelo farm", annonce-t-elle vendredi dans un communiqué. Le produit est retiré de la vente en raison de la présence de salmonelle.

Les symptômes possibles d’une intoxication causée par la salmonelle sont les suivants : fièvre, crampes abdominales et diarrhée, dans un délai de 12 à 48 heures après consommation. Le risque d’infection est plus élevé chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.

Les clients sont invités à ramener leurs saucisses au magasin où elles leur seront remboursées.