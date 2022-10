Aldi rappelle des chipolatas et des hamburgers en raison d’allergènes non mentionnés

L’enseigne Aldi rappelle lundi des chipolatas porc/veau (500g) et des hamburgers de porc (400g) de la marque "Belgian Quality" en raison de la présence d’allergènes ou de substances pouvant provoquer une intolérance et qui ne sont pas mentionnés sur les étiquettes.

Pour les chipolatas, les lots concernés portent les numéros 22012891 (avec comme date de péremption le 26/10/2022) et 22012991 (avec comme date de péremption le 27/10/2022). Pour les hamburgers de porcs, les lots concernés portent le numéro 22012926 avec comme date de péremption le 27/10/2022. Les produits ont été mis en vente du 20 au 22 octobre. Les allergènes non répertoriés sont le blé, le céleri et la moutarde.

Aldi demande de ramener ces produits dans un de leurs magasins. Les produits retournés seront remboursés, même sans ticket de caisse. Pour plus d’informations, les clients sont invités à prendre contact avec Aldi via l’adresse suivante : serviceclients@aldi.be.