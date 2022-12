Alderweireld doute de son avenir chez les Diables, avant d’autres ?

L’élimination de la Belgique face à la Croatie fait mal à tout le pays. Alors que Roberto Martinez a déjà annoncé qu’il n’allait pas rester à la tête de l’équipe nationale, plusieurs Diables rouges pourraient bien le suivre même si aucun d’entre eux ne l’a annoncé officiellement. Rapide tour d’horizons de ceux qui pourraient ne plus jamais porter le maillot de l’équipe nationale.

Commençons par le plus simple : ceux qui restent. Parmi les potentiels partants, on met ici de côté les joueurs bien trop jeunes pour raccrocher, certains ont déjà exprimé le désir de rester : Dries Mertens et Jan Vertonghen. Les deux vétérans du groupe, 35 ans tous les deux, l’ont dit clairement après la rencontre. De son côté, Axel Witsel, 33 ans, a toujours répété qu’il souhaitait continuer jusqu’à l’Euro 2024.

Le seul, pour le moment, à avoir clairement mis en doute sa participation au prochain rassemblement est Toby Alderweireld qui a été très touché par toutes les critiques sur la défense et qui a expliqué qu’il allait "en parler" avec sa famille.

Après la rencontre, Michy Batshuayi a évoqué cette rencontre comme étant "la dernière pour quelques joueurs". Parmi eux, on pourrait peut-être retrouver certains cadres. Eden Hazard a été plutôt flou les derniers jours en conférence de presse, n’affirmant pas qu’il continuerait l’aventure à l’issue du tournoi. S’ils sont encore assez jeunes, Romelu Lukaku (29 ans) et Kevin De Bruyne (31 ans) seront également au centre de l’attention, n’ayant pas encore parlé depuis le coup de sifflet final.

Quoi qu’il arrive, les supporters pourraient devoir attendre un bon moment avant qu’une retraite internationale ou non soit annoncée par certains. Les hésitants seront sans doute tentés d’attendre de voir l’identité du futur sélectionneur et de parler avec lui avant de prendre une décision hâtive. Dans la même lignée, si certains joueurs expérimentés comptent rester, rien ne dit que le futur sélectionneur sera du même avis. Celui-ci aura un an et demi pour préparer le groupe pour l’Euro allemand en 2024. Ça parait loin mais on y sera vite. Il faudra se réveiller dès le mois de mars pour ne pas vivre des qualifications compliquées et ne pas rater le rendez-vous continental. En attendant, les prochains jours vont être compliqués pour tous les joueurs qui se sont sûrement réveillés avec une grosse gueule de bois.