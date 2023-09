Alcoolisation fœtale : quels sont les dangers pour bébé ?

Le 9 septembre, c’est la Journée mondiale de Sensibilisation au SAF – Syndrome de l’Alcoolisation Fœtale. L’occasion de faire le point sur les risques et dangers engendrés par l’alcool sur l’état de bébé et ce, grâce au Dr Samartzi, cheffe de service de gynécologie-obstétrique à l’hôpital de Jolimont à la Louvière et à l’hôpital de Nivelles.

Mot d’ordre : tolérance zéro

30% de femmes consomment de l’alcool hors grossesse. Et à partir du moment où elles sont enceintes, la moitié d’entre elles arrêtent totalement : "Ce sont ces femmes-là qu’on doit cibler pour la prévention de ce syndrome. En tant que professionnel de la santé, on se doit d’informer à ce sujet", souligne le Dr Samartzi.

On ne donnerait pas d’alcool à un enfant de 2 ans…

Avant d’ajouter : "Dans la population générale, on n’est pas conscient de ces risques et on a tendance à faire la différence entre les alcools qu’on considère plutôt doux – champagne, bière, cidre – et les alcools forts – vodka, gin, etc. Il arrive encore que des patientes disent qu’elles ne consomment pas de l’alcool mais de la bière. L’alcool, c’est de l’alcool ! On ne donnerait pas d’alcool à un enfant de 2 ans… Et encore moins à un fœtus bien plus sensible et en plein développement."