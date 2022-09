Alcool, fake news : à la source du danger

Il s’intéresse désormais aux concepts d’esprit critique et de culture scientifique et surtout, à la façon de les promouvoir à l’école et au dehors.

C’est d’ailleurs l’un des objectifs du projet " Doubt my sciences " financé par Innoviris : des ateliers organisés par l’ULB dans des classes de 5ème et 6ème secondaire. Le but est d’apporter des outils épistémologiques aux jeunes, pour qu’ils puissent distinguer ce qui rend une connaissance scientifique fiable et fondée. Ils pourront ainsi se prémunir contre les pseudosciences et la désinformation.