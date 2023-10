Alcool et politique : "On ne peut pas attendre ce type de comportements ni qu’ils le justifient en les banalisant"

Ces dernières semaines, Théo Francken, Vincent Van Quickenborne et Conner Rousseau ont été pointés du doigt pour une soirée d’ivresse et le comportement inapproprié. Quel message de santé publique envoient-ils ? Comment orchestrent-ils leur communication pour se justifier ?

Pour leur image, ces comportements sont loin d’être positifs. Tout d’abord, parce qu’ils banaliseraient la consommation d’alcool, selon le docteur Thomas Orban, médecin généraliste et alcoologue : "Je suis effrayé de voir ces politiciens ne semblent plus avoir la grandeur politique. La politique est une mission au service des gens, elle est dure et s’impose à eux 24 heures sur 24. On ne peut pas attendre d’eux ce type de comportements et encore moins qu’ils le justifient en les banalisant."

Après leurs incidents respectifs, ces politiciens ont tenté de se justifier. Difficile de trouver une communication efficace pour redorer leur blason.

"Il s’agit d’une tentative d’expliquer que cela peut arriver. En matière de communication, l’important est d’avoir un message, clair, univoque, de faire toute la transparence. Et, surtout, d’avoir de l’empathie, de la sincérité et de l’authenticité", explique Julien Radart, expert en communication chez Akkanto.