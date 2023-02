Alcool : "dix-deux-zéro", la formule à retenir pour rester le plus possible en bonne santé

A partir de quand peut-on estimer que sa consommation d’alcool est problématique ? Le docteur Thomas Orban, alcoologue, rappelle que l’alcool intoxique dès le premier verre : "Donc en principe ce qu’il y a de mieux c’est de ne pas boire. Mais les repères pour rester le plus possible en bonne santé c’est "dix-deux-zéro", selon le Conseil supérieur de la Santé. Dix verres par semaine et deux jours à zéro. Il reste cinq jours : cela fait deux verres par jour". Autrement dit, il est recommandé de s’abstenir d’alcool au minimum deux jours par semaine.

De plus, consommer de l’alcool peut favoriser l’apparition d’un cancer : "On va tous mourir, c’est sûr. Mais a-t-on envie de mourir d’un cancer et a-t-on envie de mourir plus tôt ? Je rappelle que l’alcool est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac", souligne Thomas Orban, qui a publié avec Vincent Liévin "Alcool, ce qu’on ne vous a jamais dit" (Mardaga).