Alchimie, médecine et mécanique quantique

Elisabeth Moreau est historienne des sciences, Chargée de recherches FNRS au sein de l’unité de recherche sociAMM (Histoire, arts, cultures des sociétés anciennes, médiévales et modernes) de l’ULB. Son domaine de spécialisation est l’histoire des sciences des Temps Modernes, notamment la médecine et l’alchimie.

Elisabeth Moreau a étudié l’histoire des Temps modernes à l’ULB, où elle a réalisé, sous mandat FNRS d’Aspirant, un doctorat en Histoire, en cotutelle avec Nimègue aux Pays-Bas. Sa thèse de doctorat porte sur l’émergence des théories atomistes et corpusculaires dans la médecine galénique de la fin de la Renaissance. Elisabeth a notamment étudié "le développement des théories médicales alchimiques à la fin de la Renaissance et comment la notion d’atome, d’élément et de particule s’est appliquée au corps vivant".

Ce travail a été récompensé, en 2020, par le prix de thèse Marie-Antoinette Van Huele. Précédemment, elle avait déjà reçu le prix Suzanne Tassier du mémoire en Histoire et le prix doctoral Alice & David van Buuren.

Elisabeth Moreau a entamé des recherches postdoctorales à l’Université de Princeton en tant que BAEF Hoover Fellow et à l’Institut d’Histoire des sciences de Philadelphie. Elle les poursuit cette année comme chercheuse invitée dans le Département d’Histoire et de Philosophie des Sciences à l’Université de Cambridge, avec le soutien de la Fondation Wiener-Anspach. Son projet est intitulé "De l’alambic à l’estomac : nutrition et pharmacologie aux XVIe et XVIIe siècles".