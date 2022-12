"Alchimie du jeu à la nantaise" – Livre de Daniel Ollivier

Cadre pendant 20 ans à la DTN, la détection technique nationale en France, l'auteur Daniel Ollivier révèle les secrets du jeu dit à la nantaise : "On peut définir le jeu nantais en 3 termes : intelligence, mouvement et technique. Bien avant le Barça et l'Ajax, le football total, c'était le jeu à la nantaise. Un jeu qui est né aux alentours de 1955-1956. Il fait son apparition dans un petit club de village de 2000 habitants où José Arribas a testé toutes les méthodes pour ensuite les mettre en œuvre au FC Nantes. "

Volonté de mouvement, vitesse, 4-2-4, défense en ligne ... Bref, telles étaient les prises de risque à l'époque de la part d'Arribas : "Il a inventé dans tous les domaines. C'était un jeu très altruiste et cette philosophie a nécessité en amont tout un travail de formation qui a été très novateur."

De son propre aveu, Daniel Olliver a écrit ce livre en réponse à la gouvernance actuelle de la part de Waldemar Kita, le président nantais : "Ma première motivation était de pouvoir converser, échanger, partager avec des gens passionnés et de découvrir de choses sur mon club de cœur. Ce message est aussi un message adressé au président actuel. Tout ce que je peux croire dans ce qui est le fonctionnement d'un club, je ne l'ai pas dans mon cœur aujourd'hui. J’espère que les choses vont changer. J'ai l'espoir que les choses pourront changer. Mais je désespère qu'elles puissent le faire avec le président en place."