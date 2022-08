Alcatraz attend 32.000 visiteurs ce week-end

De beaux noms s’enchaîneront chaque jour de festival. Napalm Death et MG font partie des premiers artistes qui lanceront le festival vendredi. Enslaved, Carcass et Exodus entre autres, prendront le relais samedi. Alcatraz se clôturera dimanche avec la présence d’Abbath, d’Arch Enemy et de Tesseract.

La programmation complète est à retrouver sur le site web du festival.