Alcaraz, Nadal, Djokovic : qui serait le numéro 1 le plus légitime ?

Les chiffres sont clairs : Carlos Alcaraz terminera l’année à la première place mondiale devant Rafael Nadal et Casper Ruud avec un total de 6820 points. Et ce n’est pas l’attribution des points à Wimbledon qui aurait changé cela. La comète Alcaraz a été encore plus fulgurante que prévu. 32e joueur au classement ATP le premier janvier, l’Espagnol finit cette saison sur le trône. À 19 ans, il devient d’ailleurs le joueur le plus jeune à terminer une saison à cette place tant convoitée. Vainqueur des Masters de Miami et de Madrid, le protégé de Juan Carlos Ferrero a réussi à confirmer à l’US Open où il était très attendu, s’imposant dès sa première finale Majeur.

Seule ombre au tableau, le prodige espagnol a eu beaucoup de difficultés à confirmer depuis. En dix rencontres après son sacre à Flushing Meadows, synonyme de première place mondiale, Alcaraz en a perdu quatre : deux contre Felix Auger-Aliassime, une contre David Goffin et enfin face à Holger Rune à Paris, avant d’abandonner. Touché aux abdominaux au dernier Masters 1000 de l’année, il n’a pas pu prendre part aux ATP Finals et a donc terminé la saison sur une note très compliquée.

Son total de points, même en comptant ceux auxquels il aurait pu avoir droit à Wimbledon (il aurait 7000 points), est le plus mauvais total d’un numéro 1 mondial de fin de saison depuis le changement d’attribution des points en 2009. Pour donner un ordre d’idée, le numéro 1 mondial de fin de saison a toujours eu au moins 9000 points, l’équivalent d’une victoire finale en Grand Chelem en plus qu’Alcaraz, donc.