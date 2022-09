Carlos Alcaraz est sur un petit nuage depuis sa victoire dimanche à l’US Open, et il semble bien parti pour continuer à planer sur les sommets du tennis mondial.

A 19 ans, le Murcien a remporté son premier Grand Chelem et devenu par la même occasion numéro 1 mondial. Pour couronner le tout, le nouveau Roi du tennis mondial est le plus jeune joueur de l’histoire, à occuper la plus haute marche du classement ATP. Un nouveau statut qui lui a fait gagner quasi 270.000 abonnés sur Instagram.