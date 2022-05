Alcaraz et Zverev se sauvent, Van Uytvanck régale mais perd : les 5 faits marquants de la 4e journée à Roland-Garros

Roland-Garros continue sur les antennes de la RTBF avec les premières rencontres du deuxième tour. Une journée marquée par deux matches marathon. Ceux entre Alexander Zverev et Sebastian Baez et entre Carlos Alcaraz et Albert Ramos-Vinolas. Novak Djokovic a de son côté franchi ce 2e tour sans accroc alors que deux gros morceaux sont sortis du tournoi dans le tableau féminin avec les éliminations d’Emma Raducanu et Maria Sakkari.

Côté belge, Alison Van Uytvanck a offert un beau spectacle sur le court Simone Mathieu mais a fini par concéder la défaite contre Coco Gauff. Les cinq faits marquants de la troisième journée de Roland-Garros c’est par ici.