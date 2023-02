Alcaraz et Djokovic à égalité à la première place mondiale dans une semaine ?

Toute la planète tennis aura les yeux rivés vers Rio cette semaine où Carlos Alcaraz sera en lice. S’il remporte le tournoi, il reviendra à égalité de points avec Novak Djokovic au sommet du classement ATP.

Novak Djokovic va-t-il déjà perdre sa première place mondiale récupérée grâce à sa victoire à l’Australian Open ? C’est un scénario qui prend de l’ampleur après le succès de Carlos Alcaraz à Buenos Aires pour son retour sur le circuit. Présent cette semaine à Rio De Janeiro où Cameron Norrie, sa victime en finale du tournoi argentin, sera son principal rival, le jeune Espagnol reviendra à égalité de points avec le Serbe s’il remporte le tournoi puisque le Djoker ne s’aligne pas cette semaine.

Cependant, le vainqueur du dernier Australian Open resterait le numéro 1 mondial officiel puisqu’il comptabilise plus de points pris dans les tournois les plus importants que sont les Grands Chelems, les Masters 1000 et les ATP Finals.

Si un tel scénario serait assez cocasse, revoir Alcaraz trôner seul en tête du classement semble être tout de même très compliqué à envisager à court terme, de manière pérenne, en tout cas.

Avec seulement 90 petits points à défendre d’ici la saison sur terre battue, Djokovic augmentera certainement son capital la semaine prochaine à Dubaï. Officiellement interdit de participer aux tournois d’Indian Wells et de Miami à cause de son statut de non-vacciné, il espère toujours y obtenir une exception. Dans une interview pour le média serbe Sportal, il a expliqué "savoir tout" concernant le sujet et organisera une conférence de presse prochainement. Une invitation de dernière minute n’est donc pas à exclure. Si c’était le cas, il devrait utiliser les tournois américains pour accroître son avance au classement.

Aligné à Acapulco la semaine prochaine où il n’aura pas de points à défendre, Alcaraz aura une belle occasion de mettre la pression sur Djokovic mais sa victoire et sa demi-finale lors des Masters californiens l’année passée lui donnent 1360 points à défendre qui seront très difficiles de conserver. Le voir reprendre la tête de l’ATP n’est pas impossible mathématiquement mais ne sera pas chose aisée, loin de là.