Albums posthumes : entre kiffe et éthique

On peut citer "SKINS" de XXXTentacion sorti 6 mois après sa mort, mais aussi le magnifique album "Shoot For The Stars Aim For The Moon" de Pop Smoke, assassiné une semaine après la sortie de son célèbre album "Meet The Woo 2". Un album qui l’avait alors projeté au rang de superstar de la drill. Ces deux exemples, non exhaustif, montrent à quel point le rap se tient à honorer les rappeurs décédés et à garder leurs noms en vie.