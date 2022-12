Album hommage à Malcolm John Rebennack, alias Dr. John, nommé aux Grammy Awards

Dans la liste des nommés, catégorie " Best Americana Album ", on remarque un artiste disparu il y a peu, une figure incontournable de la scène musicale de La Nouvelle-Orléans : Dr. John. Un récent article publié sur le site du magazine Rolling Stone et signé David Browne relayait le constat suivant : les albums posthumes sont devenus incontournables actuellement. C’est le cas de Malcolm John Rebennack, alias Dr. John, décédé d’une crise cardiaque, en juin 2019, alors qu’il travaillait sur son nouvel album.

Trois ans après son décès, voici que sort ''Things Happen That Way'' chez Rounder. Du bon son, des reprises, des chansons réécrites pour l’occasion et toutes les références musicales de ces incontournables de La Nouvelle Orléans, comme ce titre : ''Sleeping Dogs Best Left Alone''.