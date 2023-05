Albin de la Simone, la chanson qui résonne

À quoi reconnait-on la patte de Sage sur ce disque ?

Il est très présent dans les lignes de basse. La basse de ce disque est beaucoup plus groovy et plus charpentée que sur les disques précédents où c’est moi qui jouais la basse d’une façon beaucoup plus douce. Ça nous a emmenés vers un disque avec des pulsations un peu différentes, des rythmes différents. C’est aussi dans la façon de me faire chanter, dans les micros qu’il a choisis. Les moments, les horaires où il fallait chanter, les dispositions dans lesquelles il me mettait pour que je chante, ce qui faisait que je chantais les chansons sans trop m’en rendre compte. On faisait ça au fur et à mesure, tranquille, entre nous, et au final on avait tout ce qu’il fallait. L’enregistrement des voix, c’est souvent quelque chose qu’on fait à la fin. Lui, il m’a fait faire les voix pendant. Il a eu un rôle de réalisateur. En musique, c’est un métier qui existe et que je pratique d’ailleurs pour d’autres. Je l’ai fait pour Pomme récemment, je l’ai fait pour Miossec ou encore pour Vanessa Paradis. C’est un métier que je connais. C’est pour ça que souvent, je l’applique à moi-même. Mais être le réalisateur de soi-même ce n’est pas du tout pareil, on n’a jamais le même regard par rapport à soi.