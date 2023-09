Albin de la Simone : "j’aime beaucoup laisser du silence dans la musique"

Chaque mardi, dans Bonjour, Bonsoir, Régine Dubois questionne le rapport au silence des artistes et créateurs, à travers des rencontres avec des acteurs du monde culturel.

"Le silence est-il le résultat d’une absence de bruit ou est-ce un son à part entière ?" La question mérite réflexion et des études sont menées autour de ce sujet, l’une d’elles parue en 2023 conduit à la deuxième hypothèse, le silence peut-être entendu comme un son, on peut donc parler du son du silence…

C’est certainement de ce côté que se rangent de nombreux musiciens depuis la nuit des temps, considérer le silence comme un son au même titre qu’une note ou un accord.

Albin de la Simone est un musicien français, formé au jazz, qui s’est ensuite très vite tourné vers la pop.

Il a travaillé avec de nombreux artistes en tant que compositeur, arrangeur, réalisateur ou accompagnateur parmi lesquels Vanessa Paradis, Christophe Miossec, Keren Ann, Alain Souchon, Arthur H, Pomme… en plus de mener son propre chemin avec des chansons délicates et élégantes et il nous parle de l’importance du silence dans sa musique.