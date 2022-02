Albi Kuci, de Brescia à Chastre, rencontre avec le meilleur buteur en P2B brabançonne

L’attaquant italo-alabanais a signé trois triplés et est le meilleur artificier de la P2B avec 26 buts marqués. Il rêve d’accrocher le tour final pour monter en P1 (ndlr : Chastre est 3e à 5 points de Waterloo 2e et virtuellement qualifié pour le Tour final) : "Tout est encore possible. On peut aller chercher la 2e place. Et ce mercredi on joue la demi-finale de la Coupe du Brabant contre mon ancien club, le Léopold d’Uccle. J’espère qu’on se qualifiera et qu’on ira remporter un trophée pour Chastre".

A 29 ans, Albi Kuci sait que ses meilleures années footballistiques sont derrière lui, mais il ne regrette pas ses choix : "Mon rêve aurait été de jouer en équipe première avec Brescia. Mais je n’ai pu saisir cette chance. J’ai eu de nombreuses blessures et aujourd’hui j’ai trouvé un équilibre entre ma vie de famille, le foot et mon travail. C’est une super saison pour moi à Chastre et je réfléchirai avant de décider de ce que je ferai l’année prochaine".