Alberto Grandi, le dézingueur de mythes culinaires italiens

Alberto Grandi, ça fait des années que dans son podcast, "Denominazione di Origine Inventata" (Appellation d’origine inventée) dézingue certains mythes liés à la cuisine italienne, notamment autour du parmesan, de la carbonara ou de la pizza.

Il pointe également très souvent le fait que l’émigration italienne aux États-Unis, beaucoup plus ancienne qu’en Belgique, a fait voyager aux States de nombreux savoir-faire qui parfois ont été donc connus aux US avant d’être connus dans d’autres régions d’Italie. Grandi insiste souvent aussi sur le fait que l’Italie du XIX° jusqu’à l’après deuxième guerre mondiale, est un pays où la plupart des gens n’avaient pas accès à une nourriture de qualité, ce qui explique aussi ces phénomènes migratoires.

Pour faire court, les fameuses appellations d’origine italienne, comme le parmesan ou le jambon de Parme, existent certes, parfois depuis très longtemps, voire des siècles, mais c’était loin d’être pour tout le monde, et d’autre part, les recettes italiennes classiques ne sont pas si figées que ça et ont connu nombre d’influences, notamment française, via l’aristocratie.

Je ne peux pas résumer ici tout ce que dit Alberto Grandi, dont les podcasts sont passionnants et me servent souvent à challenger ma connaissance et surtout mes croyances, et son travail est sûrement scientifique, si ce n’est que parfois, il tend à donner l’impression de celui qui veut absolument détester sa culture, alors que forcément elle est riche d’histoires, mais que bien entendu, cette culture ne doit certainement pas être un vecteur de nationalisme déplacé, ni surtout une excuse pour raconter des carabistouilles du genre les romains mangeaient des tortellinis et des pizzas parce que ce n’est pas vrai. Pas plus que les pâtes n’ont été importées en Italie par ce vieux Marco Polo mais on en a déjà parlé.

Alors, oui, la pizza est napolitaine, et oui, elle a essaimé en Italie en revenant via les States, oui, le tiramisu et la carbonara sont des recettes qui ont moins de 60 ans, mais elles reposent sur un solide substrat d’habitudes alimentaires.

Il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Mon référent italien historique préféré, Massimo Montanari, qui a écrit tant de choses magnifiques sur le manger italien, le manger et les classes sociales, l’histoire du spaghetti à la tomate et autres histoires vraies va collaborer avec Alberto Grandi pour le dossier de la candidature de la cuisine italienne au patrimoine universel de l’UNESCO. Voilà une très belle affaire à suivre !