Alberto Contador sur Evenepoel : "Remco n'a pas de limites et cette Vuelta lui ouvre la voie vers d'autres rêves"

C'est le Jour-J pour Remco Evenepoel sur cette Vuelta 2022. Le phénomène de Schepdaal saura samedi soir au terme de la 20e étape s'il remportera cette 77e édition du Tour d'Espagne. Quoi qu'il arrive, le Belge a fait forte impression dans le milieu et épaté les plus grands champions de la discipline. En commençant par Alberto Contador, triple vainqueur de la Vuelta, double lauréat du Tour de France et deux fois victorieux sur le Giro.

"Remco est un grand talent, un coureur incroyable", a répondu l'Espagnol au micro de Kevin Paepen ce vendredi.

"Pour moi, ce n'est pas une surprise qu'il se batte pour la victoire finale sur cette Vuelta. Je pense qu'il croit en ses chances de gagner une Vuelta, un Giro ou un Tour de France et il en est très proche. Il n'y a plus que cette 20e étape qui le sépare de son objectif. Ce sera un test difficile et aussi une belle expérience en vue du futur. Je pense que c'est lui qui va gagner cette Vuelta", estime le 'Pistolero'.

Un succès d'Evenepoel en Espagne serait un grand pas en avant dans la carrière du Belge et un message important lancé à son équipe.

"Remco a gagné beaucoup de courses, des courses d'un jour. Mais une victoire dans un Grand Tour de trois semaines, c'est un autre niveau. Cela peut lui ouvrir la voie vers d'autres rêves. Le Tour de France, je suis sûr qu'il a l'ambition de le gagner un jour. Ce sera très important de gagner cette Vuelta dans cette optique-là mais également pour lancer un message à son équipe. Lui faire comprendre qu'il aura besoin d'une équipe à son niveau dans le futur. Une équipe au niveau des formations Jumbo-Visma, UAE et Ineos."

Contador est en tout cas convaincu que le coureur de Schepdaal a encore les meilleures années de sa carrière devant lui. "Je pense que Remco n'a pas de limites. C'est impossible de lui mettre des limites maintenant. Il n'a que 22 ans. C'est déjà le présent du cyclisme mais il a aussi le futur dans ses jambes. "