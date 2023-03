Alberto Contador fan du style de Remco Evenepoel : "Laissez-le rouler comme un fou"

Alberto Contador s’attend à de grandes choses de la part de Remco Evenepoel. "Il va réaliser une super saison", s’attend à de grandes choses de la part de. "Il va réaliser une super saison", a déclaré l’ancien as du cyclisme espagnol à Eurosport , pour lequel il suit le Tour de Catalogne.

Double vainqueur du Tour de France et du Giro d’Italia (sans compter les victoires qui lui ont été enlevées), Contador a approuvé le choix d’Evenepoel de participer au Tour d’Italie cette année.

"C’est une bonne décision d’y aller cette année et de ne pas s’attaquer encore au Tour de France. Dans le futur, on verra s’il peut rivaliser avec Pogacar et Vingegaard sur le Tour de France. Le temps nous le dira mais, à son âge, il a encore une grande marge de progression. Il faut lui donner du temps."

Sur les routes italiennes en mai prochain, Alberto Contador espère voir un Evenepoel à son meilleur niveau. "Il est capable d’attaquer sur une étape et de terminer en solo, signer une victoire avec style. Il va certainement continuer à voler dans les chronos et je suis curieux de voir comment il va affronter les cols du Giro. Il y a des ascensions très pentues, j’ai hâte de voir comment il se débrouillera."

Coureur à l’instinct, Contador n’a jamais été un calculateur. Pas étonnant qu’il apprécie le style de course d’Evenepoel. "Pour le reste de la saison, qu’il continue à faire ce qu’il fait. Laissons-le continuer à rouler comme un fou. Il y va à fond sans se poser de questions. On ne sait pas si ce qu’il fait va porter ses fruits ou pas car il attaque souvent très loin de la ligne. Mais ce sont ce genre d’attaques qui gardent les fans collés à l’écran."