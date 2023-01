Alberto Bettiol empoche le prologue du Tour Down Under, première course de la saison

L'Italien Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) s'est montré le plus rapide du prologue du Tour Down Under (WorldTour), disputé mardi sur 5,5 km dans les rues d'Adélaïde et sous la pluie avec des conditions météos changeantes.

Pour sa 4e victoire en carrière, Bettiol, 29 ans, a devancé l'Américain Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) de 8 secondes et le Danois Julius Johansen (Intermarché - Circus - Wanty) de dix secondes. Vainqueur du Tour des Flandres en 2019, Bettiol a aussi remporté une étape au Giro il y a deux ans et une autre à l'Etoile de Bessèges en 2020.

Six Belges sont au départ de cette première épreuve du World Tour de la saison. Le premier d'entre eux, Dries Devenyns (Soudal-Quick Step) s'est classé 35e à 25 secondes du vainqueur jour.

Mercredi, la 1e étape sera disputée sur 149,9 km autour de Tanunda.

Absent du calendrier en 2021 et 2022 à cause du coronavirus, le Tour Down Under (WorldTour) en Australie fait son grand retour à partir cette année comme traditionnel rendez-vous de lancement de la nouvelle saison cycliste.

La 5e et dernière étape entre Unley et le Mont Lofty sera l'étape-reine de ce Tour Down Under avec 3.130 m de dénivelé positif et trois passages par le Mont Lofty (1,3 km à 7,3% de moyenne).