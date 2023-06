Albert sur l’absence de Courtois : "Tedesco va devoir se faire respecter"

Et si la raison n’est pas médicale ? Que va-t-il se passer ? "Tedesco va devoir frapper un grand coup et se faire respecter. Il ne peut pas se laisser influencer de cette façon par rapport à ses joueurs, à son staff et aux supporters. C’est le seul maître à bord. Et il va devoir prendre une décision forte si la raison invoquée par Courtois n’est pas une blessure".



Une sanction pourrait alors être prise. Est-il par exemple envisageable qu’El Muro ne soit pas présent lors du prochain rassemblement ? "Évidemment, nul n’est irremplaçable. J’espère qu’ils s’arrangeront à l’amiable parce que Courtois fait partie des trois meilleurs gardiens du monde depuis dix ans. Et si on devait se passer de Thibaut ce ne serait pas positif pour notre pays. Maintenant s’il a décidé de claquer la porte lui-même, il devra assumer son choix".



Thibaut Courtois s’est plaint à plusieurs reprises du calendrier surchargé des footballeurs et des saisons à rallonge. Pour Albert ce n’est pas une excuse valable. "Je me souviens d’une année où on a joué les Iles Féroes début juin et la finale de la Coupe de Belgique une semaine plus tard. C’est leur métier. Ce sont des joueurs de football professionnels. Ils ont une vie absolument incroyable. C’est vrai qu’il y a plus de matches que par le passé mais ils sont beaucoup mieux payés aussi. Ils doivent prendre cela en considération. Je pars du principe qu’une sélection ça ne se refuse pas. Sauf évidemment en cas de blessure. Lionel Messi joue 60 matches par saison et il va en plein mois de juin jouer deux ou trois matches amicaux avec l’Argentine."