Albert Sambi Lokonga prêté à Crystal Palace : "Je ne me reconnaissais plus à Arsenal..."

Albert Sambi Lokonga a quitté Arsenal cet hiver pour être prêté du côté de Crystal Palace. Depuis le début de saison, son de jeu pour les Gunners était famélique. Même s’il était titularisé en Europa League, il n’était plus apparu en Premier League depuis début octobre. La tendance s’inverse depuis son arrivée chez les Eagles avec qui ses minutes grimpent grâce à leur entraîneur, Patrick Vieira, qui voulait absolument l'ex-Anderlechtois dans son effectif.

La question de savoir s’il s’agissait d’un mauvais choix que de signer à Arsenal à l’été 2021 se pose. Ce transfert est-il un échec ? Pas pour le principal concerné. "Non, vraiment pas ! J’ai appris à une grande vitesse là-bas. Arsenal est le next step de beaucoup de joueurs. Leandro Trossard, par exemple, a dû passer par Brighton et cartonner quelques saisons là-bas avant d’arriver à Arsenal. J’y ai signé en provenance d’Anderlecht donc je ne pense pas que ce soit un mauvais choix. En termes de temps de jeu, ce n’est pas une réussite, mais ça l’est au niveau de la progression sur le plan humain. Si c’était à refaire je le referais car j’ai beaucoup et vite appris auprès de Mikel Arteta."

L’intérêt de Crystal Palace est arrivé comme une bouffée d’air frais pour le milieu de terrain en manque de temps de jeu. "Ce qui est important pour moi, c’est d’enchaîner les matchs, c’est ce dont j’ai besoin et puis le coach est derrière moi et a confiance en moi. C’est une délivrance car Arsenal ne devenait plus possible mentalement. Je regardais mes matchs et je ne me reconnaissais plus donc il était temps pour moi d’aller vers quelque chose de nouveau."

Même si la notoriété des deux équipes londoniennes n’est pas équivalente et que la course au titre n’existe pas à Palace, Albert Sambi Lokonga est convaincu de son choix. "On ne peut pas tout avoir. Sur le plan personnel c’est ce qu’il y avait de mieux pour moi."

La décision du joueur belge a d’ailleurs été motivée par l’entraîneur de Crystal Palace, Patrick Vieira, qui connaît plutôt bien le joueur. Au moment où Vieira est arrivé à Crystal Palace, il y avait déjà un intérêt pour Sambi Lokonga. "Il a été très décisif dans ma décision. J’avais eu une conversation avec lui et une autre avec Philippe Clement (ndlr : Sambi Lokonga était aussi cité à Monaco durant le mercato hivernal). En parlant avec Vieira, il m’a fait comprendre que je recevrais du temps de jeu et c’est ce qui a fait la différence entre Monaco et Crystal Palace. Il m’a promis des minutes. Si on ne me le proposait pas à ce moment-ci de l’année, j’aurais préféré rester à Arsenal. Il m’a dit que Sambi devait redevenir Sambi. Celui qui joue vers l’avant, qui prend des risques, ce qu’on ne voyait plus à Arsenal. Il m’a dit qu’il voulait que je progresse sur le plan individuel et que toutes les qualités que je possède manquaient à l’équipe, qu’il n’y avait pas d’autre joueur comme moi dans l’effectif : un joueur qui peut se projeter vers l’avant, amener la dernière passe dans les 30 derniers mètres."

L’ex-international français a donc eu un rôle prépondérant dans l’arrivée de Sambi Lokonga. "Il a joué à Arsenal, à mon poste et il a marqué la Premier League. Avoir Vieira comme coach ce n’est que du bonus pour moi. Je devais travailler sur l’agressivité sans ballon et c’est ce qu’il m’apporte. Si je pouvais prendre quelque chose de son jeu ce serait cette agressivité."

La situation d'Albert Sambi Lokonga s'améliore. Une bonne chose pour le joueur à l'approche de la première sélection de Domenico Tedesco pour les deux matchs des Diables Rouges fin mars.