Albert Sambi Lokonga joue peu mais ne s’inquiète pas et restera à Arsenal

Nul souci au niveau de la relation qu’Albert Sambi Lokonga entretient avec le Manager des Gunners Mikel Arteta. "Mais la concurrence est rude, dans l’équipe, avec des garçons comme Thomas Partey, Granit Xhaka ou Mohamed Elneny, et l’entraîneur doit respecter une certaine hiérarchie. Cette saison, la rotation a été très difficile parce qu’Arsenal n’a joué qu’un match par semaine en moyenne".

Peut-être Sambi doit-il plus se montrer aux entraînements ?

"Il a tellement de talent, ça paraît parfois si facile pour lui, que peut-être le coach attend plus de lui ? Il ne doit pas se reposer sur ses capacités. Et peut-être doit-il se montrer plus encore aux entraînements. Mais je ne me tracasse pas, et lui non plus".