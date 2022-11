Albert Ier de Monaco : un prince pacifiste

" Un combat pour la paix " dévoile l’assiduité du prince et de sa coreligionnaire Bertha von Suttner, pour dissuader Guillaume II d’Allemagne de se lancer dans un conflit qui serait immanquablement dévastateur…

En 1903, Albert fonde l’Institut international de la paix (IIP) dont il confie la direction à Gaston Moch. L’institut aura son siège dans la chapelle de l’ancien hôtel-Dieu de Monaco et aura pour but " la publication de travaux documentaires concernant : le droit international, la solution des différends internationaux, la statistique des guerres et des armements, le développement des institutions internationales, la propagande et l’enseignement pacifiques ".