Albert Ier de Monaco et son combat pour la paix

Au début du siècle passé, le président français et l’empereur allemand ne se rencontraient jamais. Paris n’avait toujours pas digéré le " rapt " de l’Alsace-Lorraine. Cette distance favorisait les mécomptes et les méprises. Le moindre litige pouvait prendre une ampleur démesurée.

Entre 1899 et 1914, le prince Albert Ier de Monaco et la pacifiste Bertha Von Suttner, première lauréate du Prix Nobel de la paix, vont œuvrer en coulisses à un rapprochement franco-allemand. Ils vont tout tenter auprès du kaiser Guillaume II et de l’Élysée pour éviter une guerre générale aux conséquences dévastatrices. Jusqu’ici conservé à l’abri des regards dans les archives du palais de Monaco, le journal d’Albert Ier nous livre un témoignage inédit de ce " Combat pour la paix ".

"Albert Ier, un combat pour la paix" u n documentaire de Yann-Antony Noghès et Julien Segard à voir dans "Le temps d’une histoire" le vendredi 11 novembre à 22h40 sur la Une.

