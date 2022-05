Albert comme Baronian, l’abécédaire d’un galeriste.

La Galerie Baronian (rue Isidore Verheyden 2, 1050 Bruxelles) fêtera ses cinquante ans en 2023. Le secret de cette longévité tient à la personnalité du patron, Albert de son prénom. Un honnête homme dans l’acception du 17e siècle. Un galeriste respecté par le milieu de l’art contemporain. Les artistes et les mouvements défendus écrivent un pan de l’histoire qui couvre cinq décennies : Jo Delahaut, le grand maître belge de l’abstraction géométrique ; Claude Viallat et Daniel Dezeuze, des membres du groupe Supports/Surfaces ; l’ami Gilberto Zorio, Giulio Paolini et Mario Merz, des représentants de l’Arte Povera ; les Neue Wilden ou les nouveaux fauves allemands ; le couple so british Gilbert & George ; le Chinois Wang Du ; les Belges Bernd Lohaus, Marc Trivier, Michel Frère, Lionel Estève ; les photographes français Eric Poitevin et Bruno Serralongue.