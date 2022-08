Albatros : la série flamande qui s'attaque à la grossophobie débarque sur Auvio

Malgré son ton "comique", Albatros dénonce aussi la grossophobie, une discrimination que connait bien Van Malder : "Les personnes grosses sont traitées différemment des personnes minces. Quand j'avais 18 ans, j'ai perdu beaucoup de poids et j'ai immédiatement remarqué que les gens me regardaient différemment. Lorsque j'ai arrêté de fumer, j'ai repris beaucoup de poids. Récemment, je mangeais des sushis dans un restaurant très fréquenté. J'avais un tabouret au bar, mais les places y étaient assez exiguës. Quelqu'un voulait s'asseoir à côté de moi et du coin de l'œil, je l'ai vu me regarder du genre "On s'en va, sinon on va être à l'étroit ici"". Et la grossophobie n'a pas d'âge. On estime en effet que dès la fin de la primaire et jusqu'en secondaire, les jeunes en surpoids ont 63% plus de risque d'être harcelés et intimidés par leurs pairs.