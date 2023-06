Albanie : la pyramide dédiée à un dictateur communiste devient un hub technologique

En fait, les cours d’éducation digitale ont commencé en 2020 ans au stade national de football à Tirana. Ce programme d’éducation numérique, appelé Tumo, a été expérimenté également dans des villes comme Erevan, Paris, Beyrouth ou Berlin, et accueille jusqu’à présent un millier de jeunes par semaine à Tirana. En septembre, les adolescents, leurs coaches et les intervenants professionnels seront tous logés dans la pyramide.

La structure de 12.000 mètres carrés compte aussi à l’intérieur et à l’extérieur une cinquantaine de cubes multicolores qui seront loués à des entreprises du secteur, bars et autres cafétérias. Les revenus serviront à subventionner Tumo Tirana afin de rendre les cours les plus accessibles possibles pour les familles albanaises.