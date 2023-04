Alaska : quelle est donc cette étrange spirale bleue en plein ciel ?

Une spirale bleue, flottant en plein ciel et capturée par un chasseur d'aurores boréales : il n'en fallait pas plus pour attiser la curiosité et vu la beauté de l'image, cela peut se comprendre !

Todd Salat (AuroraHunter sur les réseaux) se trouvait du côté de Delta Junction en Alaska (petite localité comptant un peu moins d'un millier d'âmes), lorsque qu'il a pris cette image, très tôt, le samedi 15 avril dernier. "C’était une belle œuvre d’art dans le ciel, a t-il expliqué à Annie Berman pour le Anchorage Daily News, je dirais que c’est peut-être la chose la plus bizarre que j’aie jamais vue de ma vie."