Alaska Gold Rush : "L’objectif avec cet album, c’était de faire quelque chose de beau"

Quel était l’objectif au moment d’écrire ce nouvel album ? Continuer sur la lancée du précédent ?

Renaud : Ce n’est pas du tout pour sonner prétentieux, mais l’objectif avec cet album, c’était de faire quelque chose de beau. On avait envie de quelque chose de joli tout simplement. On a soigné les mélodies et la production. En live, ce n’est pas que ce n’est pas joli (rires), mais on joue plus la carte de l’énergie et du rentre-dedans.

Nicky : On est deux alors on essaie de combler le vide, en frappant fort, en bougeant sur scène et en faisant des petits pas de dance (rires).