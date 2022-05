Alaska Gold Rush dans Classic 21 Underground

Ce jeudi 12 mai dès 21h30, Laurent Debeuf vous propose de découvrir le nouvel album d'Alaska Gold Rush à travers l'interview de Renaud Ledru (guitare et chant).

Alaska Gold Rush sculpte son free folk garage dans le songwriting folk pour en extraire des formes nouvelles. Renaud Ledru (guitare, chant) et Nicky Collaer (batterie) nous reviennent avec un nouvel album baptisé Human Flare. 10 titre lumineux autour du thème de l'humain et de ses relations aux autres.



L'album est emmené par trois singles très différents : "OD On Sugar" à visionner ci-dessous, "Trampoline" et son regard glaçant sur le non-sens des bullshit jobs, et enfin le puissant "Arsonist" (à voir également ci-dessous) avec ces deux jeunes amis faisant les quatre cents coups à la sortie de l'école.



Enregistré et mixé à Bruxelles par le comparse de toujours Gaethan Dehoux (Témé Tan, BRNS), ce nouvel album fait la part belle aux mélodies et aux dynamiques dans une production léchée. Comme à son habitude, Alaska Gold Rush affiche sa volonté de cohérence entre musique et image en confiant la réalisation des différents clips à son chanteur.



"Human Flare" est sorti sur le label belge indépendant Luik Music et les français Cowboy À La Mode et Ideal Crash.